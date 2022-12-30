Диетолог назвала жителям Удмуртии самые вредные блюда на новогоднем столе

Салаты с майонезом лучше не ставить на новогодний стол Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Праздничная еда может быть не только вкусной, но и вредной. Диетолог Ирина Писарева в своей беседе с RT рассказала жителям Удмуртии, какие блюда не стоит ставить на новогодний стол.

По словам врача, одной из главных проблем стола могут стать салаты с майонезом. Во время готовки стоит отказаться от традиционной заправки и заменить ее сметаной, оливковым маслом, йогуртом или соком лимона.

«Также я бы обратила внимание на пюре, но это строго индивидуально. Потому что у многих существует непереносимость лактозы: когда мы сдабриваем крахмальную картошку большим количеством масла и молока, все это может негативно сказаться на желудке», – сказала диетолог.

Также врач посоветовала отказаться от шпрот. Дело не в рыбе, а именно в консервах. В еде, которая долгое время находилась в консервированном виде, содержатся различные добавки и концентраты, что помогают увеличить срок годности. Поэтому с такой едой нужно быть аккуратнее.

Кроме того Писарева посоветовала отказаться от блюд, приготовленных из полуфабрикатов и консервантов.

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