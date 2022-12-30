Два участка пострадали из-за пожаров на садоогородах в Удмуртии

Фото: МЧС Удмуртии в телеграме
29 декабря в Удмуртии из-за пожаров на садоогородах пострадали сразу 2 участка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.
Примерно в 8:50 в СНТ «Строитель» Воткинского района загорелись садовый дом и баня. Общая площадь составила 22 кв.м. Причиной возгорания назвали короткое замыкание электропроводов.
Второй пожар произошел в СНТ «Березка» Завьяловского района. Где-то в 14:30 загорелся еще один садовый участок. Пламя уничтожило внутреннюю отделку дома и находящиеся внутри вещи. Причиной стало короткое замыкание в обогревателе.
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