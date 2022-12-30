Мужчина из Удмуртии убил своего отца металлической тростью

Мужчины до драки выпивали Фото: Амир Закиров

В удмуртском поселке Балезино за убийство отца осудят 32-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

В начале октября мужчина выпивал с отцом. После этого собутыльники поссорились и сын полез на родителя с кулаками. Развязалась драка, в которой мужчина пинал и бил папу, а затем несколько раз раз ударил его металлической тростью. В результате отец обвиняемого скончался в больнице через 8 дней.

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» направили в суд с обвинительным заключением.

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