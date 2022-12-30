Закладчицу наркотиков задержали в Глазове

Возбуждено уголовное дело. Фото: МВД по Удмуртии

В Глазове задержали 44-летнюю местную жительницу по подозрению в продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщину поймали «на горячем». Она как раз собиралась сделать очередную закладку. Также при ней обнаружили 16 свертков с героином и несколько тысяч рублей. После этого полицейские нашли еще 3 тайника, которые наркозакладчица сделала во дворах жилых домов.

У женщины изъяли 16 свертков с наркотиками и деньги. Фото: МВД по Удмуртии

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере».

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