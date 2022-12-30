Новое оборудование поступило в межрайонную больницу в Глазове

В больнице хотят провести капительный ремонт. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Глазовскую межрайонную больницу поступило новое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Всего в больницу доставили 15 новых единиц техники, суммарная стоимость которых достигла примерно 87 млн рублей. Эти деньги выделили из Резервного Фонда Правительства России.

В больницу купили передвижной рентген-аппарат, УЗИ экспертного класса для выявления сердечно-сосудистых заболеваний, C-дуга в операционный блок, видеогстроскопы, холтеры и многое другое.

С-дугу уже запустили в работу и даже провели на ней 3 операции. Остальное оборудование в очереди на ввод. Медперсонал начнет им пользоваться сразу после прохождения обучения.

«В следующем году в Глазове появится еще и ангиограф для операций на сердце и сосудах. Глазовская межрайонная больница – одна из самых больших в республике. Сюда обращаются жители не только Глазовского, но и Ярского, Красногорского, Юкаменского районов», сказала глава региона Александр Бречалов.

Отметим, что в прошлом году в больнице отремонтировали отделение хирургии. Теперь власти поставили перед собой задачу провести капремонт всего корпуса стационара.

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