Новое оборудование поступило в межрайонную больницу в Глазове

В больнице хотят провести капительный ремонт. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
В Глазовскую межрайонную больницу поступило новое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Всего в больницу доставили 15 новых единиц техники, суммарная стоимость которых достигла примерно 87 млн рублей. Эти деньги выделили из Резервного Фонда Правительства России.
В больницу купили передвижной рентген-аппарат, УЗИ экспертного класса для выявления сердечно-сосудистых заболеваний, C-дуга в операционный блок, видеогстроскопы, холтеры и многое другое.
С-дугу уже запустили в работу и даже провели на ней 3 операции. Остальное оборудование в очереди на ввод. Медперсонал начнет им пользоваться сразу после прохождения обучения.
«В следующем году в Глазове появится еще и ангиограф для операций на сердце и сосудах. Глазовская межрайонная больница – одна из самых больших в республике. Сюда обращаются жители не только Глазовского, но и Ярского, Красногорского, Юкаменского районов», сказала глава региона Александр Бречалов.
Отметим, что в прошлом году в больнице отремонтировали отделение хирургии. Теперь власти поставили перед собой задачу провести капремонт всего корпуса стационара.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Военный учебный центр создадут при ИжГТУ в Ижевске
Дом Лятушевича в Ижевске передали епархии для духовно-просветительских целей
Водитель «ВАЗа» столкнулся с двумя легковушками и микроавтобусом у Долгого моста в Ижевске