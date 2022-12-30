Колбаса и бананы подорожали в Удмуртии за последнюю неделю

Цены на муку снизились Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 20 по 26 февраля в Удмуртии подняли цены на бананы: + 3,2 руб. (96 руб./кг) и на колбасу: + 24,6 руб. (636 руб./кг). Об этом сообщает Удмуртстат, опираясь на официальную статистику.

Также за последнюю неделю значительно выросли цены на репчатый лук: +1,4 руб. или + 5,3%. А еще подорожали яблоки: +2,9 руб. или же +3,3%. Однако есть и снижение цен. Подешевели мука (-1,8 руб. или -4,3%), консервы мясные для детей (-40,4 руб. или -4%) и черный байховый чай (-47,3 руб. или -3,6%).

В сфере медикаментов повысилась цена на поливитамины на 3,2% и снизилась на ренгалин на 2,0%.

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