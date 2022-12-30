Гороскоп на день: 31 декабря Водолеи засияют ярче фейерверка, а Козероги откроют в себе новый талант

Узнайте о вашем завтра уже сегодня Фото: Мария Бакланова

ОВЕН

Вы же перфекционист, поэтому к празднику все подготовили заранее. Звезды приглашают вас звездить, чудить и наслаждаться этим днем.

ТЕЛЕЦ

Домашний день. Помните, лучший подарочек – это отличное настроение. Близкие ждут ваш тост и поздравление. Ваши добрые пожелания имеют свойство сбываться.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам не терпится начать. Праздники – это ваша сильная сторона. Ваши батарейки заряжены на все 100. Начните этот день под новогоднюю музыку.

РАК

Нужно найти хотя бы полчаса, чтобы прогуляться за продуктами и подарками, а просто так, чтобы щеки зарумянить. Вечер будет шумным и веселым. Не забудьте про зеленый горошек.

ЛЕВ

Подготовьте бумагу, ручку и зажигалку. Запишите желание под бой курантов, сожгите и выпейте пепел под бой курантов. В этом году должно сработать.

ДЕВЫ

Вам стоить внимательнее смотреть на календарь. День «Икс» уже наступил, а вы и не заметили. Скорее за елкой и мишурой. Вы все успеете и праздник будет замечательным.

ВЕСЫ

Мужчинам этого знака стоит отойти от телевизора и посмотреть вокруг. Рядом удивительные люди. И все заняты чем-то полезным. Если вы присоединитесь, то все будут только рады. Девушки-Весы сегодня неотразимы. Звезды обещают вам волшебную ночь.

СКОРПИОН

Найдите время, чтобы именно позвонить близким, а не ограничиваться короткими сообщениями. Во всеобщей суматохе вы отлично разрядите обстановку.

СТРЕЛЕЦ

Литры бензина придется потратить с утра на финальные приготовления к празднику. Составьте четкий план. После напряжения в первой половине дня к вечеру вас охватит спокойствие и благодушие. Овощные салаты пойдут на пользу.

КОЗЕРОГ

Девушки-Козероги вы готовитесь к празднику как профессиональный распорядитель банкета. Подумайте, возможно, есть смысл превратить это в бизнес. Мужчины этого знака давали много обещаний в этом году, постарайтесь до полуночи исполнить хотя бы некоторые.

ВОДОЛЕЙ

Ожидание праздника вас всегда будоражит. Нужно действовать, иначе вы вспыхнете ярче фейерверка. Лучше всего выйти на свежий воздух.

РЫБЫ

У вас все по полочкам. Только полочки эти скоро обрушатся под тяжестью планов. Сегодня не конец света, а новый год. Выберите главное, а остальное вполне подождет до января.

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