До улицы Ворошилова в Ижевске не идут трамваи №10, 11 и 12

Трамваи не идут с 14:17 Фото: Архив КП

С 14:17 в Ижевске нет движения трамваев №10, 11 и 12 от улицы Халтурина до Ворошилова. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Трамваи не идут из-за постороннего транспорта.

Движение организовано:

10 маршрут: Сквер металлургов - ул. К.Маркса - Центр - ул. Ленина - ул. Промышленная.

11 маршрут: Ул. Промышленная - ул. Ленина - Центр.

12 маршрут: Ул. Московская - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - Воткинский переулок.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Цены за проезд в общественном транспорте Ижевска поднимут в январе 2023 года

18-летний мужчина из Глазова забил до смерти своего отца-алкоголика

Военный учебный центр создадут при ИжГТУ в Ижевске