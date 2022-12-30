До улицы Ворошилова в Ижевске не идут трамваи №10, 11 и 12

Трамваи не идут с 14:17
Фото: Архив КП
С 14:17 в Ижевске нет движения трамваев №10, 11 и 12 от улицы Халтурина до Ворошилова. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Трамваи не идут из-за постороннего транспорта.
Движение организовано:
10 маршрут: Сквер металлургов - ул. К.Маркса - Центр - ул. Ленина - ул. Промышленная.
11 маршрут: Ул. Промышленная - ул. Ленина - Центр.
12 маршрут: Ул. Московская - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - Воткинский переулок.
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