Мужчину из Глазова отправили в колонию за кражу бытовой химии

Приговор вступил в законную силу Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Глазове за кражи из магазинов осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба глазовского районного суда Удмуртии.

В июне мужчина пришел в магазин «Магнит - Косметик» и вынес из него бытовую химию, спрятав товар под одеждой. А в июле он украл из «Оптимы» упаковку туалетной воды, спрятав ее в кармане.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд отправил его в исправительную колонию строгого режима на 3 с половиной года. Приговор вступил в законную силу.

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