Мужчина из Ижевска решил спрятать наркотики от полицейских и проглотил их

Ижевчанин купил 1,15 гр. наркотиков Фото: Архив КП

В Ижевске за хранение наркотиков осудили 38-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В июле этого года мужчина через интернет купил наркотики. Позднее он отправился к закладке и достал из тайника 1,15 гр. веществ. Но после этого он увидел полицейских. Испугавшись ответственности, он не придумал ничего лучше, как проглотить пакетик. «Смекалка» не спасла ижевчанина и его все же задержали, а затем отправили в больницу. Там медики достали из его желудка сверток с наркотиками.

Мужчину судили по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Суд отправил его в исправительную колонию особого режима на 3 года и 8 месяцев.

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