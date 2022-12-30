Территорию у ГКБ №7 в Ижевске затопило водой

В стационаре 2 дня нет горячей воды. Фото: @izhevskgdegaistoyat

Пациенты детского стационара ГКБ №7 пожаловались в соцсетях на отсутствие горячей воды и затопление территории вокруг больницы. ГВС нет уже 2 день и по словам больных, рабочие до сих не прибыли на место ЧП.

«В здании стационара 2й день нет горячей воды, зато на улице река и никто 2й день не приступает к ремонтным работам!!!», – написала ижевчанка Юлия.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу Минздрава за объяснениями. По словам министерства, специалисты уже взялись за устранение проблемы.

«Вчера было плановое отключение у теплосетей, сегодня порыв на внутренних сетях больницы, ведутся ремонтные работы», – сказали нам в Минздраве.

Напоминаем, что на днях в больницу с проверкой приходила команда министерства во главе с вице-премьером правительства Удмуртии Эльвирой Пинчук. Они проверили очереди на прием к врачам.

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