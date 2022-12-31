Погода в Ижевске на день: 31 декабря ожидается небольшой снег и туман

Сегодня ожидается небольшой снег Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня наконец-то наступило 31 декабря, а завтра уже Новый год. «Комсомолка» расскажет, какой будет погода.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит -8…-10 градусов. Пройдет небольшой снег. Местами туман, на дорогах образуется гололедица.

О погоде на праздники мы писали здесь.

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