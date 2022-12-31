Рамки металлодетектора установят на Центральной площади Ижевска в Новогоднюю ночь

Попасть на Центральную площадь можно только через рамки металлодетектора Фото: Архив КП

С 18:00 31 декабря до 3:00 1 января будет закрыто движение транспорта по ул. Пушкинской в Ижевске. Ограничения коснутся фрагмента от ул. Кирова до ул. Советской. Об этом напоминает пресс-служба Ижевска.

Общественный транспорт перенаправят. Он будет работать по измененному графику.

Также пройти на Центральную площадь можно будет только через рамки металлодетектора. Въезд на территорию ограничат со стороны улиц Свободы, Бородина, Лихвинцева, Пушкинская, Наговицына.

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