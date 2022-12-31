Оппозиционного политика Илью Яшина доставили в СИЗО Ижевска

Илья Яшин признан в России физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оппозиционного политика Илью Яшина (признан в России физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента), доставили в СИЗО Ижевска. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

«Всем привет из солнечной Удмуртии! Пишу эти строки в камере СИЗО-1 Ижевска, куда меня доставили этапом под самый Новый год. Политзеки обычно дожидаются апелляции в своих городах, но для меня сделали исключение», – рассказал политик.

Илья Яшин был признан виновным в распространении недостоверной информации о действиях вооруженных сил во время СВО. Его приговорили к лишению свободы на 8,5 лет. Приговор не вступил в законную силу. Адвокаты политика подали апелляцию. В ожидании ее Яшин проводит время в столице Удмуртии в СИЗО.

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