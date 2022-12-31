Удмуртия заняла третье место среди регионов ПФО по экологической обстановке

осенью по сравнению с летом 2022 Удмуртия улучшила экологические показатели Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Эксперты общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» отметили улучшение экологической обстановки в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В Приволжском федеральном округе республика занимает третье место, в России – 18-е. Данные собирали на осень 2022 года. Летом регион был на 20 месте по стране, но смог улучшить позиции.

Рейтинг составляется на основе нескольких показателей: природоохранный, промышленно-экологический и социально-экологический. Цифры суммируются, и получается «сводный экологический индекс».

Министр природы Удмуртии Денис Удалов отметил, что в 2022 году средняя площадь лесного пожара снизилась с 0,67 га до 0,48 га. План по восстановлению природных ресурсов превысили на 8%. Также в Удмуртии высаживают на четверть больше деревьев взамен вырубленных,

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