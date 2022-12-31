Дед Мороз и Снегурочка выступят на Центральной площади Ижевска в новогоднюю ночь

Зрители увидят на сцене главного волшебника праздника
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
С 10 вечера до двух часов ночи на Центральной площади Ижевска пройдет праздничная программа. Об этом сообщает «ВКонтакте» пресс-служба города.
На сцене выступят хореографический ансамбль «Ижевск», ансамбль песни и танца «Италмас», известные вокалисты. Главными гостями праздника станут Дед Мороз и Снегурочка.
Также праздничная программа пройдет в сквере Металлургов с 00:30 до 2:30. Напоминаем, меры безопасности на празднике усилят.
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