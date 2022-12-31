Гороскоп на день: 1 января Тельцы будут страдать от похмелья, а Львов ждут сюрпризы

Гороскоп на первый день Нового года
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска рассказала, что ждет представителей различных знаков в первый день Нового года.
ОВЕН
Может появиться желание сменить обстановку. Попробуйте отправиться в спонтанное путешествие, или хотя бы просто погуляйте в лесу.
ТЕЛЕЦ
От плохого самочувствия Тельцам помогут народные средства. Главное, постарайтесь не опохмеляться. Это только принесет вред.
БЛИЗНЕЦЫ
У страха глаза велики. Но преодолеть свои опасения можно только если идти бояни навстречу. Вас поддержат близкие люди.
РАК
Возможны как финансовые потери, так и риски в любви. Будьте осторожны.
ЛЕВ
Этот день преподнесет вам немало сюрпризов. Они все окажутся приятными.
ДЕВА
Девы пребывают в состоянии внутреннего покоя и гармонии. День окажется удачным.
ВЕСЫ
Ваша вторая половинка сегодня требует повышенного внимания. Уделите ей время – это поможет улучшить отношения.
СКОРПИОН
Постарайтесь отложить все рабочие вопросы – ведь вас ждет семья и друзья. А задачи сами собой решатся.
СТРЕЛЕЦ
Отношения в семье сегодня не безоблачны, но все наладится.
КОЗЕРОГ
Отличный день, чтобы проявить все свои лучшие качества. Дерзайте.
ВОДОЛЕЙ
Ваше самочувствие будет просто прекрасным. Вечером возможны встречи с друзьями.
РЫБЫ
Питомцы тоже верят в новогоднее чудо. Побалуйте их новыми игрушками и вкусняшками. Но самое ценное – время, которое вы проведете с ними.
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