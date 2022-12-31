Гороскоп на день: 1 января Тельцы будут страдать от похмелья, а Львов ждут сюрпризы

Гороскоп на первый день Нового года Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала, что ждет представителей различных знаков в первый день Нового года.

ОВЕН

Может появиться желание сменить обстановку. Попробуйте отправиться в спонтанное путешествие, или хотя бы просто погуляйте в лесу.

ТЕЛЕЦ

От плохого самочувствия Тельцам помогут народные средства. Главное, постарайтесь не опохмеляться. Это только принесет вред.

БЛИЗНЕЦЫ

У страха глаза велики. Но преодолеть свои опасения можно только если идти бояни навстречу. Вас поддержат близкие люди.

РАК

Возможны как финансовые потери, так и риски в любви. Будьте осторожны.

ЛЕВ

Этот день преподнесет вам немало сюрпризов. Они все окажутся приятными.

ДЕВА

Девы пребывают в состоянии внутреннего покоя и гармонии. День окажется удачным.

ВЕСЫ

Ваша вторая половинка сегодня требует повышенного внимания. Уделите ей время – это поможет улучшить отношения.

СКОРПИОН

Постарайтесь отложить все рабочие вопросы – ведь вас ждет семья и друзья. А задачи сами собой решатся.

СТРЕЛЕЦ

Отношения в семье сегодня не безоблачны, но все наладится.

КОЗЕРОГ

Отличный день, чтобы проявить все свои лучшие качества. Дерзайте.

ВОДОЛЕЙ

Ваше самочувствие будет просто прекрасным. Вечером возможны встречи с друзьями.

РЫБЫ

Питомцы тоже верят в новогоднее чудо. Побалуйте их новыми игрушками и вкусняшками. Но самое ценное – время, которое вы проведете с ними.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Гороскоп на месяц: в январе Львов ждут скандалы и разводы, а Раков – отношения на расстоянии

Гороскоп здоровья на год: в 2023 году Близнецам нужно сдерживать свою склонность к ипохондрии, а Девам перестать работать на износ

Финансовый гороскоп: в 2023 году Девы смогут попрощаться с финансовыми трудностями, а Стрельцам пора следить за своими расходами