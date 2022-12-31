Жители России назвали любимые новогодние традиции

Россияне рассказали, чем больше всего любят заниматься в Новый год Фото: Мария Бакланова

Жители России назвали свою любимые новогодние традиции. Результаты исследования от SuperJob приводит RT (18+).

15% любят собираться с родными и друзьями, 12% – украшать елку. 6% обожает обмен подарками и застолье, 5% – загадывать желания, столько же – отдыхать.

«Женщины больше любят такие традиции, как украшение дома и елки, встречи с близкими, загадывание желания, обмен подарками, мужчины — застолье, отдых, поход в баню», – отмечают исследователи.

Каждый 20-й не представляет Новый год без оливье. По 3% предпочитают ходить в баню, запускать фейерверки, готовить праздничные блюда и смотреть новогодние фильмы.

2% не мыслят Новый год без путешествий. Еще для 2% Новый год – это игристые напитки.

12% отметили, что у них нет новогодних традиций. 7% не смогли дать ответ. 11% отметили другие варианты. Среди них – гулять, петь, встречать Деда Мороза и Снегурочку, избавляться от хлама.

В опросе участвовали 1,6 тысяч человек.

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