С двумя погибшими на Украине жителями Удмуртии простились 31 декабря

Двоих погибших военных похоронили 31 декабря
Фото: Архив КП
В Удмуртии 31 декабря похоронили двух погибших на Украине военных: Юрия Степанова в Малопургинском районе и Ивана Жебалова в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Обоих представили к государственным наградам за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО. Церемония прошла с воинскими почестями.
Семьям оказывается помощь.
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