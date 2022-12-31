С двумя погибшими на Украине жителями Удмуртии простились 31 декабря

Двоих погибших военных похоронили 31 декабря Фото: Архив КП

В Удмуртии 31 декабря похоронили двух погибших на Украине военных: Юрия Степанова в Малопургинском районе и Ивана Жебалова в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Обоих представили к государственным наградам за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО. Церемония прошла с воинскими почестями.

Семьям оказывается помощь.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Оппозиционного политика Илью Яшина доставили в СИЗО Ижевска

Центр современной драматургии и режиссуры в Ижевске собирает деньги на новый туалет

Рамки металлодетектора установят на Центральной площади Ижевска в Новогоднюю ночь