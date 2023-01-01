Погода в Ижевске на день: 1 января ожидается снег и –10 °С

Ожидается потепление к вечеру
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Наступил первый день 2023 года. Пока город просыпается, расскажем о погоде на предстоящие сутки.
Сегодня в столице республики, по прогнозам Гидрометцентра Удмуртии, пасмурно, пройдет небольшой снег. Днем температура воздуха составит около -8…-10 °С.
Ночью переменная облачность, небольшой снег и -2 °С. Ветер западный 2 – 3 м/с.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 749 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 87%, магнитное поле спокойное.
Берегите себя и отличного вам дня!
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