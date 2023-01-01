Гороскоп на день: 2 января Близнецам стоит провести время с друзьями, а Козерогам – наедине с собой

Удача придет не ко всем знакам зодиака Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на понедельник.

ОВЕН

Не поддавайтесь на провокации окружающих. Манипуляции и обман могут загнать вас в опасную ситуацию, из которой будет не просто выбраться. Помните о том, кто вы. Используйте свое положение мудро.

ТЕЛЕЦ

Выбросив из жизни лишнее и отказавшись от отношений, вам удастся обрести долгожданную свободу и восстановить душевное равновесие. Идеальный день для отдыха на свежем воздухе.

БЛИЗНЕЦЫ

Пришла пора оставить одиночество позади. Насладитесь временем проведенным в теплой дружеской компании. Именно ваши товарищи подтолкнут вас к открытию новых талантов.

РАК

Среди ваших близких находятся враги. Человек высасывает из вас положительную энергию, пытается взять под контроль. Доверьтесь своей интуиции. Установите здоровые границы, чтобы защитить себя.

ЛЕВ

Встреча с родственниками внесет разлад в ваш мир и напомнит о трагической потери из прошлого. Будьте осторожны. Вернуть себе покой после такого свидания будет очень непросто.

ДЕВА

Если вы искали момент для спонтанных вложений или получения крупной прибыли, то звезды дают вам совет – не мешкайте. Приятные сюрпризы еще впереди, а сегодня вам способствует финансовая удача.

ВЕСЫ

Борьба с самим собой ради высших идеалов не пойдет на пользу. Остановитесь. Сейчас вам как никогда нужно проанализировать свое прошлое и настоящее. Возможно, вы гонитесь за ложной сказкой?

СКОРПИОН

Поиск себя в этом мире принесет немало сюрпризов. Вполне вероятно, что именно сегодня к вам поступит предложение, от которого невозможно отказаться.

СТРЕЛЕЦ

Пришла пора выходить из зоны комфорта. Звезды советуют Стрельцам расстаться с одиночеством и попробовать себя в чем-то новом. К примеру, перформанс в театре подарит вам много впечатлений. Не бойтесь рисковать.

КОЗЕРОГ

Гармония в вашей жизни наступит вместе с порядком. Будьте готовы впоследствии представить свои творения широкой публике. Шквал критики и признания ждет вас.

ВОДОЛЕЙ

В вас как никогда проснется деловая активность. Однако звезды советуют не спешить разгребать чужие дела. Если хочется трудовой деятельности – займитесь коллективным творчеством.

РЫБЫ

Тайные мотивы окружающих для вас перестанут быть секретом. Постарайтесь не поддаваться внутренним порывам и гневу, если хотите сохранить теплые отношения с близкими.

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