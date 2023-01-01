Жителей Удмуртии предупредили о сильном снегопаде 2 января

Дорожные службы уже проводят очистку трасс Фото: Мария Бакланова

Жителей Удмуртии предупредили о сильном снегопаде, который начнется ночью на 2 января. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Ночью с 1 на 2 января в Удмуртии ожидается сильный снег, который продолжится и днем. К 3 января количество осадков уменьшится. Однако 4 января ожидается похолодание до - 22 °С.

Дорожные службы проводят очистку и обработку трасс в соответствии с регламентом.

Водителей просят быть осторожными на дорогах. Возможны снежные накаты и гололедица.

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