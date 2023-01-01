В Ижевске 1 января прошел забег на Кубок кристальной трезвости

Забег состоялся на дистанцию 2023 метра. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

1 января в Ижевске прошел забег на Кубок кристальной трезвости. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

Уже второй год подряд мероприятие привлекает внимание самых активных жителей столицы Удмуртии. В этом году в нем приняло участие 150 человек.

Старт состоялся в 10:00 около Дома Правительства Удмуртии. Его дистанция составила символические 2023 метра.

Как сообщила заместитель председателя комиссии по спортивной дисциплине «северная ходьба» РДМОО «Союз туристов Удмуртии. Федерация спортивного туризма России» Алсу Гаязова, такое расстояние комфортно и для детей, и для взрослых. Особенно если учесть, что бежать необязательно и ее можно пройти северной ходьбой.

«Мы участвуем с сыном в этом любительском забеге второй год. Я рада, что у нас в республике продолжает активно развиваться любительский спорт и становится больше таких массовых мероприятий», – поделилась Алсу Гаязова.

Всем участникам, преодолевшим дистанцию были вручены символические медали в виде моркови – в честь года Кролика. А Кубок кристальной трезвости получила семья Мельниковых из Ижевска. Они пришли на забег в полном составе и смогли финишировать первыми.

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