Диетолог рассказал жителям Удмуртии, какие десерты лучше всего выбрать на праздники

Натуральный состав и наличие фруктов – залог полезгого лакомства Фото: Амир Закиров

Красивые покупные тортики на витринах магазинов могут быть не только приятны на вид, но и довольно опасны. Об этом в беседе с RT рассказала диетолог Ирина Бережная.

Врач начала с того, что для десерта особенно важен срок годности и натуральность составов. По ее словам, стоит воздерживаться от покупок тортов с сахарозаменителями и кремом из растительных жиров. Т.к. по мнению диетолога они могут быть вредны для здоровья человека.

«В составе должны быть натуральные ингредиенты: фрукты и сок, а не ароматизаторы», – отметила Ирина Бережная.

Врач советует не пренебрегать возможностью и готовить десерты самостоятельно или заказывать их у кондитеров, которые готовят из натуральных продуктов. И без труда согласятся добавить в ваше лакомство желе из фруктов или домашнее мороженое.

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