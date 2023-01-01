Футбол в матрешках и сказочные представления пройдут 2 января в Ижевске

Афиша мероприятий в Ижевске на 2 января. Фото: Мария Бакланова

2 января в Ижевске продолжится Новогодняя сказка. Об этом сообщает пресс-служба города «ВКонтакте».

Так, в понедельник на Центральной площади города и в парке Кирова ровно в 12:00 состоятся театрализованные шоу-программы для детей: «Новогодний праздник: «кроличьи истории» и «Добрый Новый год».

В этот же время на площадке спортивного парка «Союзники» расположенному по адресу: улица Союзная, 149, пройдет семейно-развлекательный турнир «Матрешечный футбол».

Кроме того, в Ижевске с 1 по 7 января есть и другие мероприятия.

Каждый день в парке Космонавтов в 16:00 проходит развлекательная программа для детей «Анимационные истории». В 18:00 в парке Горького начинается дискотека на коньках. А на Центральной площади в 19:00 можно посетить программу «Сказка живет среди нас».

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