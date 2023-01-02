Погода в Ижевске на 2 января: 0 градусов и сильный снег

В Ижевске будет снежно
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 2 января.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная погода, будет идти сильный снег. На дорогах ожидаются снежные заносы, накат, местами сохраняется гололедица.
Днем температура воздуха составит всего 0°С.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 734 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.
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