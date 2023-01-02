8 мальчиков и 6 девочек родились в Новый год в Ижевске

Самым первым в Удмуртии в 2023 году появился мальчик
Фото: Архив КП
В ночь на 1 января 2023 года в Удмуртии родилось 14 детей. Из них 8 детей – это мальчики, 6 – девочки. Об этом сообщает Минздрав региона.
Самым первым на свет в новом году появился мальчик. Он родился в роддоме №5, в 00:10.
Отметим, именно в этом роддоме за новогодние сутки родилось больше всего детей: 5 девочек и 2 мальчика.
Всего за 2022 год в Удмуртии родилось 13 116 детей.
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