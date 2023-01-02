153 жителя Удмуртии заразились коронавирусом за сутки

Фото: архив КП
В Удмуртии 153 человека заболели коронавирусом. Таковы данные Роспотребнадзора по региону на 2 января.
Случаи заболеваний зафиксированы в 18 из 30 административных территориях республики. В Ижевске заразившихся 111 человек.
Среди заболевших: 7 детей до 14 лет, 38 человек старше 65 лет.
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