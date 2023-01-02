5 жителей Удмуртии получили ожоги из-за пиротехники

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В Удмуртии 5 человек получили ожоги и повреждения из-за использования пиротехнических изделий. Один из них – ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

По данным на 1 января, за помощью к медикам обратились 1604 человек, из них с травмами – 105 человек.

«В новогоднюю ночь скорую медицинскую помощь оказывало 109 бригад. Зарегистрировано 1033 выезда. Среднее время доезда бригады скорой помощи составило 11,8 минут, для экстренных вызовов – 11.6 минут», - отметила на заседании оперштаба Эльвира Пинчук, зампредседателя правительства Удмуртии.

По ее словам, в результате обморожений и пожаров никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что 1 января 2023 года родилось 8 мальчиков и 6 девочек.

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