Водитель на «Ауди» насмерть сбил мужчину на трассе в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 1 января в Удмуртии произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщает 1-й отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

ДТП случилось на 8 км автодороги «Воткинск-Камское» Воткинского района.

53-летний водитель автомобиля «Ауди Q5», по предварительным данным, при обгоне наехал на пешехода. 47-летний мужчина шел по проезжей части встречного направления. На его одежде не было световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешеход погиб на месте.

Сейчас по факту происшествия проводится расследование.

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