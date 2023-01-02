Сомнолог рассказал о том, как наладить режим сна после праздников

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В праздники наш режим сна нарушается – не надо вставать рано на работу, а вечером можно засидеться допоздна. Роман Бузунов, врач-сомнолог, заслуженный врач России, доктор медицинских наук рассказал RT, как наладить режим сна после праздников.

«Джетлаг – это синдром смены часовых поясов. Когда человек пересекает несколько часовых поясов, возникает проблема с засыпанием и просыпанием. Но есть понятие «социального джетлага» – это когда человек в выходные ложится позже, а в понедельник ему нужно вставать раньше и идти на работу», - рассказал сомнолог.

Большинство из нас в праздники смещают свои «пояса», а по окончании пытаются вернуться обратно. Поэтому врач посоветовал к 3 января вернуться к привычному графику и вставать хотя бы максимум на два часа позже.

По словам Романа Бузунова, если вы все же встаете на 3-5 часов позже, то перестраивать режим лучше по специальной схеме «час в сутки». То есть, нужно вставать каждый день на час раньше. «Именно не ложиться на час раньше, потому что невозможно себя по приказу заставить заснуть. Соответственно, вы немножко недоспите – и к вечеру чуть раньше начнете испытывать сонливость: время отбоя начнет подстраиваться под время подъема», - подчеркнул специалист.

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