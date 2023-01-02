Школьница из Ижевска получила летный шлем от министра обороны РФ

Фото: скриншот с видео Минобороны России

Школьница из Ижевска получила подарок от министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Мечта девочки исполнилась в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Даша мечтала о защитном шлеме летчика, а также хотела посмотреть Парад Победы 9 мая с трибуны на Красной площади в Москве.

«Мы семья мобилизованного, папа сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. У нас в семье две девочки. У старшей дочери новогоднее чудо произошло. Она учится в кадетском классе и дополнительно занимается в Школе летчиков в Ижевске», – рассказала мама Даши.

На поверхности шлема есть изображение истребителя Су-35 в полете. Его нанесли художники и аэрографисты РИА «Армия России» Минобороны России.

Летный шлем уже у школьницы: подарок передал директор департамента культуры Минобороны России Артем Горный.

Кроме шлема и приглашения в Москву на Парад Победы, у Даши теперь есть копия живописного панно «Парад Победы 1945». Его выполнил коллектив студии военных художников им. М. Б. Грекова.

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