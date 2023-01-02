При столкновении двух машин погиб житель Удмуртии

Авария на трассе «Сарапул – Ижевск» Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

2 января на 10 км автодороги «Сарапул – Ижевск» произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Сообщение об аварии поступило в 12:33. Столкнулись автомобили «Лада Калина», в которой находились 5 человек, и «Шевроле Каптива» с 2 людьми в салоне.

Водитель «Лада Калина» не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где и столкнулся с иномаркой.

Авария на трассе «Сарапул – Ижевск» Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В результате аварии погиб мужчина – водитель «Лады». Еще 6 человек пострадали, из них двое детей.

Пожарные и спасатели вытаскивали пострадавшую женщину из автомобиля «Лада».

Авария на трассе «Сарапул – Ижевск» Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сейчас выясняются причины и обстоятельства ДТП. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции региона.

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