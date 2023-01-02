«Кроличьи истории» и мандариновый забег состоятся 3 января в Ижевске

На Центральной площади Ижевска будет весело! Фото: Эдуард КАРИПОВ

Новогодние каникулы продолжаются – рассказываем, чем заняться в Ижевске 3 января 2023 года. Полную программу можно найти в группе Администрации «ВКонтакте».

В 12:00 на Центральной площади покажут новогодний театрализованный праздник «Кроличьи истории», в 19:00 – программа «Сказка живет среди нас».

Днем в парке им. Кирова стартует Мандариновый забег. В нем может участвовать любой желающий в любой возрастной группе. Забеги пройдут на дистанциях от 500 до 3 000 м, а также профессиональная дистанция на 10 000 м. Начало в 12:00.

В парке Космонавтов в 12:00 начинаются соревнования по зимнему триатлону, в 16:00 – пройдет развлекательная программа для детей «Анимационные истории».

«Ушастая вечеринка» - игровая семейная программа – начнется в 12:00, в парке Горького. Там же, но в 18:00 состоится дискотека на коньках.

Театрализованное представление «Добрый новый год» можно посетить в микрорайоне Люлли, начало в 12:00.

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