Гороскоп на день: 3 января Овнам стоит поддаться соблазну, а Львам не поддаваться панике

Фото: архив КП

Астролог из Ижевска составил прогноз на завтрашний день, 3 января.

Овен

Не будьте транжирами – не все то, что вы приобретете, будет радовать вас. Лучше дайте волю своим чувствам и эмоциям, поддайтесь соблазну совершить что-то непривычное, выходящее за рамки.

Телец

Не стоит рассчитывать только на свои силы, попросите помощи у друзей. Не стоит рисковать и впутывать в то, что возникло внезапно.

Близнецы

Не стоит искать виноватых, сосредоточьтесь на решении возникающих задач. Вы можете быть очень удивлены происходящему, но будьте на чеку – возможно, это не лучшее для вас.

Рак

Прислушайтесь к интуиции, внимательно отслеживайте знаки, которые вам посылает Вселенная. Поверьте, лучше рисковать, чем отсиживаться в 4 стенах.

Лев

Хороший день, но стоит проявить всю свою выдержку и терпение. Не поддавайтесь панике. У вас все получится, если вы будете четко следовать инструкциям.

Дева

Интересное знакомство и участие в интересном проекте – дайте волю своим творческим способностям, не сдерживайте себя. Вечером лучше отдохнуть и расслабиться в одиночестве.

Весы

Сделайте над собой усилие, сделайте то, к чему так долго шли, но постоянно откладывали. Вероятны неожиданные подарки.

Скорпион

Скорпионам стоит прислушиваться к советам, данным им взрослыми женщинами. Они действительно будут полезными. Хорошее время подвести итоги и запланировать что-то грандиозное на этот год.

Стрелец

В этот день вы сможете быть полезными тому, кто рядом. Не отказывайте им в просьбах. Лучше сделайте это с максимальной отдачей – поверьте, вам воздаться.

Козерог

Не стоните и не жалуйтесь на судьбу. Лучше поблагодарите Вселенную за то, что она вам дает. И воспользуйтесь полученными шансами.

Водолей

Будьте предельно внимательными в этот день, не рискуйте понапрасну. Перепроверяйте полученную информацию: и не стоит распространять слухи.

Рыбы

Обсудите с близкими планы на будущее, определите векторы вашего развития на этот год. Уделите время и своим творческим задаткам, посвятите вечер себе.

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