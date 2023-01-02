Погибшего в ходе спецоперации старшину похоронили в Ижевске

Фото: архив КП

2 января в Ижевске похоронили старшину Александра Протопопова. Он погиб в ходе спецоперации на Украине. Таковы данные пресс-службы главы и правительства Удмуртии.

Старшину посмертно представили за мужество и героизм к госнаграде.

Похороны прошли в Ижевске, со всеми воинскими почестями.

Семье погибшего оказывается вся необходимая помощь.

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