Погода в Ижевске на день: 3 января ожидается снег и –7 °С

На дорогах гололедица Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Самое время просыпаться и готовиться к утренним прогулкам на свежем воздухе. Пока вы приводите себя в порядок, рассказываем о погоде на предстоящие сутки.

Сегодня в столице республики, по прогнозам Гидрометцентра Удмуртии, пасмурно, возможен небольшой снег. Днем температура воздуха составит примерно -4…-7 °С.

Ночью снегопад прекратиться. Столбик термометра опуститься до -10 °С. Ветер западный 3 – 4 м/с. На дорогах гололедица.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 742 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 77%, магнитное поле спокойное.

Берегите себя и отличного вам дня!

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