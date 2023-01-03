Гороскоп на день: 4 января Тельцам стоит опасаться ошибок прошлого, а Весам – бумеранга

Будущее несет период спокойствия Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.

ОВЕН

Вы встанете на распутье. День плодотворной, но изматывающей работы или же время на себя. Звезды советуют вам выбрать первый вариант, каким бы желанным ни казался бы вам второй. Упущенное время может стоить вам состояния.

ТЕЛЕЦ

Невыполненные обязательства перед близкими тяжкой ношей лягут на ваши плечи. Постарайтесь найти и исправить свою ошибку до заката. Уготованное вам испытание сможет укрепить внутрисемейные узы.

БЛИЗНЕЦЫ

Встретив на своем пути холодного незнакомца, вы рискуете подвергнуться жесткой критике и замкнуться в себе. Не спешите рушить надежды на светлое будущее. Прислушайтесь к смыслу слов, что пытались донести вам. В них скрыт мудрый совет.

РАК

Полное очищение от негативных мыслей позволит вам поймать поток давно забытого вдохновения. Этот день стоит провести наедине с собой и творчеством. Ваше послание, сотканное из чувств, достигнет адресата.

ЛЕВ

Проблемы, вызванные изменениями в жизни, в скором времени пройдут. Вам откроется море финансовых возможностей. А вот на личном фронте перемены не благоприятны. Возможны ссоры и бытовые конфликты.

ДЕВА

Какой бы перед вами ни встал вопрос, у вас найдется решение. Положитесь на свои эмоции и интуицию. Они укажут вам верный путь.

ВЕСЫ

Желание быстрого обогащения будет иметь непредсказуемые последствия в случае реализации. Не спешите. Избежать наказания не удастся, но вы можете его смягчить своими делами.

СКОРПИОН

Начав новые отношения, будьте готовы к тому, что они временны. Мимолетная интрижка быстро сменится для вас скучным бытом. Если вы не готовы к быстрому развитию, то звезды, советуют прямо сообщить об этом партнеру.

СТРЕЛЕЦ

Беритесь за дело, только если уверены в результате. Материальный успех придет довольно быстро, но чтобы получить удовольствие от работы, придется приложить немало усилий.

КОЗЕРОГ

Не бойтесь высказать свое мнение, если вы начинаете ощущать давление со стороны. Поберегите свои нервы. Даже если вы не сможете найти понимание, у вас есть шанс избавиться от лишних людей.

ВОДОЛЕЙ

Избегайте негативных воздействий. В поиске комфортного уголка не стесняйтесь обратиться за помощью к близким друзьям. Время проведенное с ними в неформальной обстановке, зарядит удачей на долгое время.

РЫБЫ

Чувства, которые вы испытывали к своему любовному интересу, могут перерасти в нечто большее. Не бойтесь поддаться влечению. Жизнь подталкивает вас перейти на новую ступень.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Январский переворот»: эксперты прогнозируют в Удмуртии аномально теплое начало года

Гороскоп на месяц: в январе Львов ждут скандалы и разводы, а Раков – отношения на расстоянии

Выборы главы Удмуртии, стрельба в школе № 88: главные события уходящего года