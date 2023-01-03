69-летнюю жительницу Удмуртии насмерть сбили на нерегулируемом перекрестке

Авария произошла около 8:15 утра. Фото: первого отдела ГИБДД МВД по Удмуртии

В Завьяловском районе Удмуртии на нерегулируемом перекрестке была сбита 69-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба первого отдела ГИБДД МВД по республике.

По данным ведомства, авария произошла на 28 км «Ижевск – Ува» около СНТ «Зодиак». Примерно в 08:15 пенсионерка переходила проезжую часть, когда 70-летний водитель автомобиля «Опель Астра» совершил на нее наезд. В результате ДТП женщина получила смертельную травму.

По факту происшествия проводится расследование.

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