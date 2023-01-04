Глава Удмуртии выразил слова соболезнования родным погибших в Макеевке российских солдат

Удар по пункту дислокации произошел 1 января в 0:01 по московскому времени Фото: Архив «КП» в Ижевске

«Нет слов, способных выразить боль от известий о гибели российских солдат в Макеевке», написал глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram. Губернатор выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших при исполнении боевого долга.

Александр Бречалов подчеркнул, что Россия — единая страна. «Мы скорбим вместе, вне зависимости от региона или национальности. Выражаю соболезнования близким воинов, погибших в результате обстрела со стороны Украины. Вечная память бойцам»,— написал глава Удмуртии.

Напомним, трагедия произошла 1 января в ноль часов одну минуту по московскому времени. По данным министерства обороны России, опубликованных в Telegram, ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации российской воинской части. Изначально сообщалось о 63 погибших, однако в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших увеличилось до 89. Всем семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка.

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