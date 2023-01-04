В Ижевск вернулись лечившие детей в Запорожье и ДНР врачи из Удмуртии

Помощь оказывали педиатры, медицинские сестры и специалисты узкого профиля Фото: Архив «КП» в Ижевске

Накануне в Ижевск вернулись врачи, проводившие профосмотры детей в Запорожье и Донецкой народной республике. Как сообщила в Telegram заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук, от одного до двух месяцев в командировке провели педиатры, хирург, невролог, психолог, психиатр и врач УЗИ, а также медицинские сестры.

Жителям республики в это время медицинская помощь продолжала оказываться в полном объеме. Эльвира Пинчук отметила, что сейчас жители должны объединяться и помогать друг другу по мере сил. «Медицинские работники как раз не из тех, кто может равнодушно пройти мимо, когда кому-то требуется помощь», – заявила вице-премьер региона.

«Я считаю важным рассказать о наших мужественных детских врачах, которые поехали туда по своей воле, работали в самых непростых условиях и помогали малышам, которые в силу обстоятельств долгое время вообще не получали никакой медицинской помощи», – подчеркнула Эльвира Пинчук.

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