18-летнего студента из Ижевска подозревают в хищении почти 1 млн рублей у пенсионеров

Задержанный выполнял функции курьера Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сотрудники полиции в столице Удмуртии задержали 18-летнего студента одного из местных техникумов. Молодого человека подозревают в хищении средств у трех пенсионеров на общую сумму почти в 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Все преступления произошли в Ижевске в конце декабря. Всем пострадавшим на стационарные телефоны позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Легенда также оказалась общей: якобы родственники пенсионеров стали виновниками ДТП, в результате которого они и другие участники аварии оказались в больнице. Для «урегулирования» данной ситуации требовалось заплатить.

После того, как пенсионеры называли адрес, к ним приезжал студент, выполнявший роль курьера. Как пояснил задержанный, похищенные у пенсионеров средства он переводил на счета, реквизиты которых получал от неизвестных ему лиц посредством мессенджера.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к другим преступлениям.

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