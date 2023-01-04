Гороскоп на день: 5 января Близнецам стоит оказать поддержку близким, а Стрельцам смотреть на жизнь с юмором

Многим знакам представится шанс что-то изменить
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг.
ОВЕН
Овнам представится возможность проявить присущее им упрямство и извлечь выгоду из ситуации. Для достижения цели необходимо только запастись терпением и продолжать дело то, что вы делаете.
ТЕЛЕЦ
Знакомые ценят не только ваш характер, но и деловые качества. Именно ваши таланты и станут причиной нового заманчивого предложения. Не бойтесь взять время на размышления. Стоит прислушаться к интуиции, она безошибочно подсказывает, с кем можно иметь дело.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам, стоящим на распутье, все же стоит оказать поддержку тому, кто в ней сейчас нуждается. Человек, которому вы сегодня поможете, со временем станет вам настоящим другом.
РАК
Сейчас вы способны в одиночку решить серьезные вопросы и справиться с тем, что оказалось не по силам другим. Возможны неожиданные открытия и настоящие озарения. Самое главное – вовремя их застать.
ЛЕВ
День подходит для укрепления семейных отношений. Вы сможете договориться с близкими о чем угодно. Даже если речь идет о тех вопросах, из-за которых прежде возникали разногласия и дело доходило до ссор.
ДЕВА
Порой людям свойственно выдавать желаемое за действительное, что приводит в довольно сложную ситуацию. Не придавайте значения недомолвкам и намекам, иногда за ними ничего нет.
ВЕСЫ
Начало дня будет исключительно удачным, и этим стоит воспользоваться, чтобы решить важные вопросы, справиться с делами, которые долго не удавалось достойно завершить.
СКОРПИОН
Многих Скорпионов день порадует подарками и приятными сюрпризами, а также представиться возможность сделать удачные покупки для дома. Впрочем, не тратьте больше необходимого.
СТРЕЛЕЦ
Сохраняйте спокойствие и смотрите на жизнь с юмором. Сегодня многое будет зависеть от того, сможете ли вы сосредоточиться, принять взвешенные решения и не поддаться влиянию эмоций. Просто глубоко выдохните и продолжайте делать все так, как считаете нужным.
КОЗЕРОГ
Не стоит планировать ничего важного на этот день, ведь возможны неожиданные визиты, прекратить которые будет не просто. Оставьте дела и отдохните в кругу близких, а гости придут не с пустыми руками.
ВОДОЛЕЙ
Вы во многом способны достичь успеха, и не важно, будете ли вы действовать самостоятельно или обратитесь к кому-то за помощью. День приготовил для вас хорошие новости.
РЫБЫ
День принесет вам массу новых идей и планов, а интуиция подскажет, за что стоит браться в первую очередь. Однако в этот день придется решить и ряд сложных вопросов. Будьте готовы хорошо поработать, чтобы затем спокойно отдыхать.
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