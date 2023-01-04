«Чужонбол», зимний триатлон и «Тайна третьей планеты» в Ижевске

Афиша мероприятий в Ижевске на 5 января Фото: Архив «КП» в Ижевске

5 января в 12:00 на стадионе школы №100 в столице Удмуртии пройдет семейно-развлекательный турнир «Чужонбол». Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска во «ВКонтакте», в это же время в парке Горького состоится тематическая новогодняя программа «Тайна третьей планеты», а в парке Космонавтов любители активного отдыха смогут поучаствовать в соревнованиях по зимнему триатлону. В сквере Металлургов для гостей и жителей Ижевска пройдет развлекательная программа «Время сказочных затей».

Чуть раньше, в 10:30, в библиотеке имени Крупской на улице Автозаводская состоится новогодняя программа «В гостях у сказки», а в 11:00 в библиотеке им. Васильева на улице 50 лет Пионерии начнется программа «Новогодние приключения». Сразу после этого, в 12:00, на Центральной площади пройдет театрализованное представление для детей «Ну, Дед Мороз, погоди!».

Напомним, каждый день в парке Космонавтов в 16:00 проходит развлекательная программа для детей «Анимационные истории». В 18:00 в парке Горького ижевчан ждет дискотека на коньках, а на Центральной площади в 19:00 театрализованное шоу «Сказка живет среди нас».

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