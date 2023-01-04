Представления на Центральной площади Ижевска 5 января отменили из-за холодов

Жителей призывают следить за новой информацией по предстоящим мероприятиям Фото: Архив «КП» в Ижевске

В столице Удмуртии отменили турнир по Чужонболу около школы №100, а также детские дневные и вечерние представления на Центральной площади 5 января. Как сообщает пресс-служба администрации города, данное решение связано с предстоящими морозами.

По следующим мероприятиям будет дополнительная информация.

Напомним, в период до 11 января в Удмуртии наступит аномально холодная погода. Среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на 7°С и более.

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