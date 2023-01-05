В Удмуртии за сутки выявили 80 новых случаев COVID-19

Ковидом заболели 35 человек старше 65 лет
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На 5 января в Удмуртии выявили 80 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
56 заболевших выявили в Ижевске. Отметим, что больных ковидом зарегистрировали в 12 из 30 административных территорий республики.
Среди заболевших 4 пациента до 14 лет и 35 человек старше 65 лет.
Отмечено 20 семейных очагов заражения. В целом показатель заболеваемости составил 5,4 на 100 тысяч населения.
По вновь выявленным случаям заболевания организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия.
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