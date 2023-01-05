Лишенная родительских прав мать из Удмуртии нелегально обналичила и растратила маткапитал

Женщина нелегально обналичила более 400 тыс. рублей Фото: Константин ИВШИН

31-летнюю безработную жительницу удмуртского поселка Игра подозревают в растрате материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В 2016 году женщина незаконно обналичила маткапитал под предлогом улучшения жилищных условий. В пенсионном фонде она показала поддельные доказательства строительства дома и кредитных обязательств на него. Таким образом она получила 433 тыс. рублей. Эти деньги она потратила на личные нужды.

Отметим, что женщина уже была ранее судима, а в настоящий момент – лишена родительских прав на двух детей.

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