Гороскоп на день: 6 января Овнам стоит задуматься о своем поведении, а Козерогам – о финансах

Доверьтесь звездам Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составила прогноз для всех знаков зодиака на эту пятницу.

ОВЕН

Возможно, вы слишком требовательны по отношению к окружающим и слишком эгоистичны по отношению к себе. Задумайтесь над своим поведением. А вы бы хотели, чтобы с вами так разговаривали? Тем более, что в конце концов такие выходки могут привести к трудностям в выполнении поставленных целей.

ТЕЛЕЦ

Сегодня у вас целый океан сил и энергии! Осталось только направить их в нужное русло. К примеру, можно заняться спортом или уборкой. Сделайте все возможное, чтобы выполнить поставленные задачи. В любой другой день удача может быть уже не так сильно к вам расположена.

БЛИЗНЕЦЫ

Прислушайтесь к здравому смыслу. Порой хочется броситься с головой в омут, но перед прыжком все же стоит немного поразмышлять. Особенно сегодня. Есть высокий риск внезапного возникновения проблем.

РАК

Сегодня отличный день для покупок! Не боясь, можете отправиться по магазинам или же открыть корзину на интернет сайте. Все приобретения будут отличного качества и еще долго будут радовать вас. Вечер стоит провести в приятной компании.

ЛЕВ

Мыслите шире, отойдя от рамок и устоев традиции. Учитесь сохранять мечты и думать о себе. Не стоит принижать свои достоинства! Настала пора вспомнить, как много вы на самом деле стоите! И не закрывайтесь от любви. Она станет для вас отличным союзником.

ДЕВА

Удача будет напрямую зависеть от личных границ и вашего настроения. Позаботьтесь о своем психологическом здоровье. А все остальное само придет.

ВЕСЫ

Отнеситесь серьезнее к словам окружающих. Возможно, ваши мнения не сходятся, но это не значит, что правы именно вы. Выслушать собеседника всегда легче, чем по крупицам собирать осколки разрушенных отношений.

СКОРПИОН

День благоволит любовным приключениям! Надевайте свои любимые аксессуары и одежду. И в бой! Немного флирта или полноценное свидание? Да это и неважно. Все в любом случае пройдет на 11 из 10.

СТРЕЛЕЦ

Любые неприятности удивительным образом получится избежать. Сегодня вас как будто бы окружает невидимый щит и поэтому все вам нипочем. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях. Вы заслужили небольшую награду.

КОЗЕРОГ

Бережнее относитесь к своим финансам. Новогодние праздники и так сильно ударили по кошельку, а вы продолжаете испытывать его на прочность. Также есть вероятность напороться на грабителей. Следите за карманами и проверяйте точно ли закрыли двери.

ВОДОЛЕЙ

В праздники, да и тем более пятницу хочется особенно побаловать себя. Но если вы слишком расслабитесь, то упустите нужный момент. Удовольствие можно получить и от небольших вещей. Например, от любимого напитка.

РЫБЫ

Вас ожидает довольно яркий и бодрый день. Возможно, кто-то или что-то из прошлого вновь дадут о себе знать. А еще есть вероятность приятного подарка. Вечер советуем провести с семьей.

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