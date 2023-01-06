Погода в Ижевске на 6 января: до -18 °С и снег

6 января в Ижевске ожидается небольшой снег. Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии обещают небольшой снег. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха -16…-18 °С. Ветер северо-западный 3-8 м/с.
Ночью температура воздуха -18 … -20 °С. Ожидаются осадки в виде небольшого снега.
На дорогах сохранится гололедица!
Хорошего вам дня!
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