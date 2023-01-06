В Ижевске троллейбусы № 2 и № 14 не идут через перекресток улиц Советской и Удмуртской

Нет движения 2 и 14 троллейбусов. Фото: архив
С 09:58 нет движения троллейбусов № 2 и № 14 через перекресток улиц Советской и Удмуртской в направлении Администрации Индустриального района и ул.Труда. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Движение общественного транспорта организовано следующим образом:
2 троллейбус: Ул. Молодёжная - ул. Орджоникидзе - ул.Воровского - ул. Советская - ул. Пушкинская - Воткинское шоссе - Администрация Индустриального района.
С Администрации Индустриального района троллейбусы продолжают путь по своему маршруту.
14 троллейбус: Ул.К. Герда - ул. Новоажимова - ул. К. Либкнехта - ул. Воровского - ул. Советская - ул. Пушкинская - ул. Дзержинского - ул. Труда.
С ул. Труда троллейбусы следуют по своему маршруту.
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